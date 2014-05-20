2,5 мили за полтора часа — в акватории Амурского залива прошла гонка на ялах. Ненастная погода оказалось только на руку спортсменам. Но далеко не всю дистанцию участникам регаты предстояло пройти под парусом.

Последние приготовления перед выходом на большую воду. Участники регаты в предвкушении азартной гонки. Ветер сделает этот заплыв самым быстрым за недельные соревнования, но пока они об этом не знают. За четыре дня парусных и гребных гонок уже есть лидеры, для некоторых команд победа стала дебютной.

Антон Мельников, курсант первого курса судоводительского факультета: «В этом году получилось так, что первый курс просто произвел фурор на первой гонке, на миле — это гребная гонка, никакого паруса, только выносливость. И это стало шоком и для нас, и для всех остальных двенадцати команд».

Не отстают от победных мест и гости регаты. Команда из Комсомольска-на-Амуре хоть и занимается на речной воде, смогла преодолеть и приморские волны.

Константин Менякин, старшина яла г. Комсомольска-на-Амуре: «Здесь такие волны, на Амуре такого не бывает. Это интереснее, но это страшнее, на таких волнах, когда ветер поднимается».

Парусный спорт — это шахматы на воде, так называют регату ветераны гонок. А всё потому, что спорт этот думающий, на удачу надеяться не приходится. Поймать волну и попутный ветер везет не всем, главное в этом спорте — физическая подготовка, без которой в гребле не обойтись. Стоит отметить, что 61-ю регату назвали в честь Евгения Ивановича Жукова — инициатора, организатора и главного вдохновителя парусного спорта. Теперь это добрая традиция.

Алексей Огай, главный судья гребно-парусной регаты: «Так как этот человек вложил серьезный вклад в развитие морского образования и парусного спорта, мы назвали регату в его честь. По-другому никак!»

Эта комбинированная гонка проходит в формате весло—парус—весло, сейчас спортсмены уже преодолели первый этап гребли и на наших глазах выстраиваются в парусный треугольник.

Как и подобает гонкам, не обошлось без аварии. 31-й ял не справился с управлением и врезался в судно «Ясон». К счастью, обошлось без пострадавших, и до финиша добрались все 12 команд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]