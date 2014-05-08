Вашингтон рассчитывает, что Россия выполнит санкционные резолюции СБ ООН после открытия с КНДР паромного сообщения

В Вашингтоне рассчитывают, что Россия в полной мере будет выполнять свои обязательства в рамках санкционных резолюций СБ ООН после открытия паромного сообщения с КНДР.

"В связи с этим паромным сообщением отмечаем российские обязательства полностью выполнять резолюции 2270 и 2321 Совета Безопасности ООН, включая требования досматривать все грузы, в том числе персональный багаж отдельных путешествующих в или из Северной Кореи", - сказал "Интерфаксу" в пятницу представитель внешнеполитического ведомства США.

По словам собеседника агентства, "как ранее заявил госсекретарь (Рекс) Тиллерсон, призываем все страны полностью исполнять резолюции СБ ООН, а также ужесточить или снизить дипломатические и коммерческие отношения с Северной Кореей".

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Открытие грузопассажирского паромного сообщения с КНДР не подпадает под санкции Совбеза ООН, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Вопрос о том, подпадает ли запуск Россией паромного сообщения с этой страной под санкции, был задан М.Захаровой в ходе брифинга в четверг.

"Не подпадает", - сказала М.Захарова.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил накануне журналистам, что Россия поддерживает резолюцию СБ ООН и будет сотрудничать с КНДР "в объемах и рамках, которые не противоречат резолюции СБ ООН".

Утром в четверг грузопассажирский паром "Mangyongbong" пришел в порт Владивосток. Ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

Паромное сообщение между портами Раджин (Северная Корея) и Владивосток открыло ООО "ИнвестСтройТрест" (Владивосток).

Паром "ManGyongBong" способен взять на борт 193 туристов, до 1 тыс. тонн грузов.

В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР.

Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]