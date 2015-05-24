С понедельника во Владивостоке стартует второй этап гидравлических испытаний

Завтра, 22 мая, стартует второй этап гидравлических испытаний во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Приморских тепловых сетей", с 22 по 29 мая без ГВС останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1.

С 29 мая по 5 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Первомайском районе, которые получают услугу от ВТЭЦ-2.

С 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Первый этап гидравлических испытаний прошел с 10 по 17 мая.

Этап I: с 10.05.2017 г. по 17.05.2017 г. ЦПВБ Руднева (дома №1-13), Сабанеева, Сельская, Адмирала Юмашева (дома № 2 – 40), Адмирала Кузнецова (дома № 40а – 72), Луговая (дома №35 – 55), Ладыгина (дома №5 – 11), Баляева (дома №58 – 64), Карьерная, Снеговая, Котельникова, Баляева (дома №23 –27, и №46-56), Тормозная, Стрелочная, Жигура, Аллилуева, Тобольская, Шилкинская, Толстого, проспект Красного Знамени (дома №59 – 164), Некрасова, Гоголя, Державина, Фонвизина, Лермонтова, Аксаковская, Крылова, Щедрина, Народный проспект, Военное Шоссе №1А, Мельниковская, Океанский проспект (дома №90 – 165), Проходная, Круговая, Амурская (дома №20, 55, 57, 84-88, 96), Бульварная, Нефтеветка, Партизанский проспект (дом №62А). ВТЭЦ-2 (Фадеевская теплотрасса) Ленинского района, расположенные в границах улиц: Уборевича – Суханова - Некрасовского переулка – Аксакова – Всеволода Сибирцева – Буратской – Тунгусской – Зейской – Карской – Флотской – Адмирала Кузнецова – Черняховского – Ватутина – 3-ей Гарнизонной – Брестского переулка – Фадеева – Борисенко. Этап II: с 22.05.2016 г. по 29.05.2017 г. ВТЭЦ-1 Фрунзенского района полностью; Ленинского района, расположенные в границах улиц: Океанский проспект - Октябрьская - Партизанский проспект – проспект Красного Знамени – Гоголя – Державина – Полонского – Прапорщика Комарова – Уборевича – Светланская – Амурская – Толстого – Гоголя – Некрасовская -Державина, а также улицы Корабельная Набережная (дома № 1, 7); Береговая (дома № 3, 6, 8); Светланская (дома №27,29, 37-48); Первореченского района по проспекту Острякова (дома №2, 2а, 4а); Красного Знамени (дома №35-51); Партизанский проспект (дома № 35а-53). Этап III: с 29.05.2017 по 05.06.2017 ВТЭЦ-2 (Голдобинская теплотрасса) Первомайского района полностью Этап IV: с 13.06.2017 г. по 20.06.2017 г. Объединенная котельная «Северная» Советского района, расположенные в границах улиц: Бородинская, Русская, Багратиона, Кутузова, Давыдова, проспект 100-летия Владивостока, Лесная, Узбекская, Хивинская, Кирова, Магнитогорская, Чапаева, Чкалова, Енисейская, Татарская, Снеговая, Выселковая, Багратиона, микрорайон Снеговая Падь по ул. Адмирала Горшкова и Анны Щетининой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]