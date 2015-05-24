С понедельника во Владивостоке стартует второй этап гидравлических испытаний
Завтра, 22 мая, стартует второй этап гидравлических испытаний во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Приморских тепловых сетей", с 22 по 29 мая без ГВС останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района, для которых теплоисточником является ВТЭЦ-1.
С 29 мая по 5 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Первомайском районе, которые получают услугу от ВТЭЦ-2.
С 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Проверка теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды потребителям от объединенной котельной «Северная», станет заключительным этапом гидравлических испытаний.
Первый этап гидравлических испытаний прошел с 10 по 17 мая.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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