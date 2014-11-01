Второй этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке
В воскресенье, 21 мая, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет второй этап чемпионата Владивостока по картингу. Соревнования проводятся при поддержке владивостокской федерации картинга.
Водителей и команды, занявших первые, вторые и третьи места, наградят кубками, медалями и памятными дипломами. Администрация Владивостока приглашает всех любителей этого вида гонок провести время с пользой и поболеть за спортсменов.
Программа соревнований:
11.00 - 12.00 - тренировочные заезды;
12.00 - 13.00 - квалификационные заезды;
13.00 - 13.00 - брифинг;
13.00 - 14.00 - финальные заезды (первая сессия);
14.00 - 15.00 - финальные заезды (вторая сессия);
15.00 - 16.00 - финальные заезды;
16.00 - 17.00 - подведение итогов, технические контроль;
17.00 - 18.00 - награждение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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