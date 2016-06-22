Борис Кубай: Приморье не застраховано от локальных наводнений

Недавно в ДВФУ проходили мероприятия, посвящённые году экологии и климата в России с участием лауреата Нобелевской премии господина Риккардо Валентини, представителей администрации края и Академии наук.

- Это было важное событие, поскольку вопросы экологии и климата всё больше и больше привлекают внимание всей мировой общественности, - рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай. - Было интересно пообщаться с видным и очень авторитетным учёным и попытаться понять логику его позиции и мышления по проблеме глобального потепления. Меня, кстати, и раньше смущало это словосочетание, а в беседе с ним я укрепился в своих сомнениях. Я бы заменил слово «потепление» на «изменение» и вот почему. Слово «потепление» работает несколько расхолаживающе, настраивает на то, что в Приморском крае скоро будут расти бананы, а урожаи сельхозкультур, например, пшеницы, как утверждает господин Риккардо Валентини, будут прогрессировать.

Здесь пришлось уточнить, что вследствие того, что природа — это саморегулируемая система, на повышение температуры где-то в одном месте неминуемо будут срабатывать компенсационные механизмы в другом месте, в результате чего будет значительно увеличиваться повторяемость и интенсивность опасных для человека явлений погоды. Например, тех же наводнений, столь характерных для Приморского края. А это значит, что вероятность потери урожаев с каждым годом будет только возрастать. С этим, кстати, господин Валентини полностью согласен.

Вывод такой, что изменения климата необходимо тщательно изучать, учиться прогнозировать последствия и своевременное принимать меры к адаптации человека к этим изменениям.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, на своей пресс-конференции, состоявшейся 23 марта, Борис Кубай сообщил о том, что в этом году катастрофических наводнений в Приморье не ожидается.

— Подчеркну, что ключевым словом является «катастрофических», наподобие тайфуна "Лайонрок", когда по интенсивности и охвату территории наводнение достигло уровня однопроцентной обеспеченности, - сказал он.

Что касается локальных наводнений, то Приморье от них не застраховано. Они в тех или иных районах наблюдаются практически ежегодно. И 2017 год, скорее всего, исключением не будет. Готовиться к ним необходимо обязательно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]