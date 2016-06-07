Циклоны обеспечат неустойчивую погоду на предстоящей неделе в Приморье

В начале предстоящей недели погодой в Приморье будет управлять антициклон. Существенных осадков не ожидается. Ночь на понедельник ожидается прохладной, +1…+9 °С. Днём воздух прогреется до +15…+25 °С. В дальнейшем погода изменится.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, во вторник, 23 мая, давление понизится. К краю подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося с Якутии на север Хабаровского края. Днём фронтальные разделы окажутся над Приморьем. В отдельных районах пройдут дожди различной интенсивности. До середины недели циклогенез на юге Дальневосточного региона сохранится. В Приморье ожидается неустойчивая погода, в отдельных районах пройдут дожди. Температурный фон ночью сохранится без существенных изменений, 0…+9 °С, максимальная температура воздуха +12…+22 °С. Днём в середине недели температура воздуха повысится на 1–4 градуса.

Во Владивостоке в начале недели облачная погода без осадков. Температура ночью +9…+11 °С. Днём при свежем юго-восточном ветре воздух прогреется до +11…+13 °С. В дальнейшем погода ухудшится. Небольшой дождь возможен во вторник и днём в среду. В середине недели потеплеет, температура воздуха повысится на 2–5 градусов. Во второй половине недели погода улучшится.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]