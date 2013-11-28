Первые 27 семей, оказавшихся в социально-опасном положении, взяли на социальное сопровождение в Приморье

В девяти муниципальных образованиях Приморья начали работу координационные советы, которым предстоит заниматься реализацией Комплекса мер по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. По итогам первых заседаний на сопровождении у специалистов оказались 27 семей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Такая информация прозвучала на очередном обучающем семинаре, прошедшем в Артеме. Его участниками стали специалисты профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, медицинские работники и педагоги, представители органов местной власти и общественных организаций из Уссурийска, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Шкотовского и Надеждинского районов.

Участники разработали алгоритм межведомственного сопровождения семьи, оказавшейся в социально-опасном положении.

«Получилась своеобразная “дорожная карта” нашего взаимодействия: с поступления сигнала о неблагополучии – до снятия семьи с сопровождения при достижении положительных результатов», – рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Создание координационных советов продиктовано принципиально новой моделью профилактической работы с семьями. Комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, реализуется в Приморье с 2017 года. Это содействие в получении семьей медицинской, психологической, педагогической, юридической, иной помощи, не относящейся к социальным услугам.

«Деловые игры, которые уже прошли в нескольких реабилитационных центрах, – это пошаговая модель работы такого органа. При активной заинтересованности всех участников вырабатывается схема межведомственного взаимодействия. Все направлено ранее выявление семейного неблагополучия», – рассказала директор департамента Лилия Лаврентьева.

Координационные советы уже работают в Михайловском, Октябрьском, Хорольском, Пограничном, Ханкайском, Анучинском, Яковлевском, Чугуевском районах, а также в Арсеньеве. По итогам встречи в Артеме еще шесть муниципальных образований в ближайшее время включатся в эту работу. В дальнейшем, межведомственные структуры появятся во всех муниципалитетах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]