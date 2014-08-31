Магазины duty free могут появиться в игорной зоне Приморье

Магазины беспошлинной торговли (duty free) могут появиться в интегрированном развлекательном курорте "Приморье", который строится в бухте Муравьиная под Владивостоком и включает в себя целый комплекс туристических объектов, среди которых казино, рестораны и отель, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Директор департамента туризма администрации Приморского края Константин Шестаков в ходе межрегионального совещания "Развитие туристкой отрасли на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов РФ", которое прошло в рамках третьего Тихоокеанского туристского форума, озвучил ряд предложений по развитию Дальнего Востока. В частности, он предложил разрешить размещать магазины duty free "вне существующего механизма на территории крупных инвестиционных проектов", скорректировав для этого закон о свободном порте Владивосток. "Мы его (предложение о корректировке закона - прим. ТАСС) презентовали Минвостокразвития, Минвостокразвития нас поддержало", - сказал он.

По словам Шестакова, возможность размещать магазины duty free не только в пунктах пропуска через государственную границу (к примеру, в аэропортах, портах, вокзалах) повысит туристский потенциал регионов свободного порта Владивосток. "На мой взгляд, это было бы широко поддержано нашим сообществом инвесторов, в том числе международных", - добавил он.

Комментируя эту инициативу, директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова отметила, что министерство выступает "за развитие этого вопроса". "Мы готовы обратиться в Министерство по развитию Дальнего Востока", - добавила она.

Шестаков пояснил ТАСС, что речь может идти, к примеру, о размещении магазинов duty free, в игорной зоне Приморье или в туристско-рекреационном комплексе Primring ("Приморское кольцо"). "Я предлагаю определить некие критерии, и исходя из этих критериев давать такую возможность", - отметил он.

"Пилот" tax free

Еще одно предложение, которое озвучил Шестаков в ходе заседания, - запустить во Владивостоке в пилотном режиме tax free (система возврата НДС на покупки, которые совершают иностранные граждане). "Министерство финансов РФ разработало проект корректировок в Налоговый кодекс РФ в части введения режима tax free. Есть пилотные регионы, которые на сегодняшний день этот проект уже реализуют, - Москва, Сочи, Санкт-Петербург. У меня было предложение, чтобы Дальневосточный регион был представлен в качестве тех самых пилотных проектов", - сказал он.

Ярилова отметила, что полностью поддерживает эту инициативу. "Я абсолютно поддерживаю по поводу внесения изменений в налоговый кодекс, давайте посмотрим в каком состоянии это находится в Минфине", - сказала она.

Субсидирование авиаперевозок

Шестаков также отметил необходимость субсидирования авиаперевозок, поскольку эта составляющая является самой дорогой в составе турпродукта. Ярилова отметила, что можно будет начать обсуждение этого вопроса с Минтрансом после изучения конкретных предложений. О необходимости субсидирования заявляли в ходе дискуссии представители большинства дальневосточных регионов. "Поскольку сегодня это прозвучало практически от всех выступающих, я бы взяла это за основной вопрос, который нам необходимо решить в ближайшее время", - добавила Ярилова.

В ходе дискуссии речь также шла о субсидировании строительства курортных судов, в частности на Дальнем Востоке. По словам Яриловой, для оценки возможности введения этого механизма поддержки Минкультуры и Ростуризму "нужны конкретные цифры" от регионов.

Представители госструктур, отвечающих за туризм в различных регионах Дальнего Востока и Сибири, говорили, в том числе о необходимости поддержки малых компаний в сфере туризма, об использовании маломерных судов и развитии малой авиации, о подготовке переводчиков и их аттестации, а также о сложностях привлечения российских и иностранных туристов. "Мы услышали, и будем двигаться дальше, впереди Восточный экономический форум", - сказал замглавы Ростуризма Алексей Конюшков.

Координация "Восточного кольца"

Приморский край также является координатором по разработке плана развития "Восточного кольца", отметил Шестаков. "Мы готовы его передать на предварительное согласование в Минкультуры и в Ростуризм, и уже с выверенной позицией выйти на общее подписание", - пояснил он. План содержит четыре блока вопросов: нормативное регулирование, содействие созданию туристской инфраструктуры, повышение качества туристского обслуживания и продвижение.

Участники обсудили координацию работы регионов в рамках проекта "Восточное кольцо" и необходимость создания отдельной организации с соответствующими функциями. "Мы совершенно четко понимаем, что у нас должен быть и единый сайт, и единый бренд, и единый логотип. "Восточное кольцо" должно быть узнаваемым везде, должны быть какие-то стандарты", - отметила Ярилова.

Она пояснила, что в рамках "Восточного кольца" в связи со спецификой региона речь не идет о "закольцованном маршруте" и регионам следует представлять на совещаниях по данному вопросу презентации своих конкретных проектов.

"Восточное кольцо России" - межрегиональный проект, который объединяет туристические маршруты субъектов Дальнего Востока и Байкальского региона. В проект вошли регионы Дальнего Востока и Забайкалья: Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Маршруты "Восточного кольца" предполагают посещение туристом за одну поездку сразу нескольких регионов, причем можно выбрать закольцованный маршрут - путешествие начнется и закончится в одном и том же регионе.

Третий Тихоокеанский туристский форум (ТТФ) начал работу во Владивостоке 18 мая. За четыре дня участники из России, Японии, Республики Корея и Китая обсудят проблемы расширения маршрутной туристкой сети между странами Северо-Восточной Азии. В рамках форума также пройдут международная выставка Pacific International Tourism Expo (PITE) и фестиваль "День путешественника".

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]