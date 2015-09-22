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Режим чрезвычайной ситуации снят в Уссурийске

Режим чрезвычайной ситуации снят в Уссурийске

Фото: Пресс-служба администрации Уссурийска

19 мая спецтехника филиала «Новоникольский» ОАО «Примавтодор» отсыпала подъезд к мосту со стороны села Кроуновка. В данный момент на переправе завершаются благоустроительные работы. После этого движение по временной переправе будет возобновлено в полном объеме, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГО.

Отметим, что грузовой транспорт и автомобили с высоким клиренсом могут проезжать по переправе с пятницы, 18 мая.

Постановлением главы округа Николая Рудя режим чрезвычайной ситуации в границах Пушкинской территории был снят с 17.00 19 мая.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 мая в результате паводка, вызванного затяжными дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Одна из частей конструкции просела. Было принято решение запретить движение автотранспорта по переправе, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки. На Пушкинской территории с 12 часов 15 мая был введен режим ЧС.

Работы по восстановлению переправы начались 17 мая. Силами филиала «Новоникольский» ОАО «Примавтодор» на просевшей конструкции была установлена еще одна плита, что позволило поднять ее вровень с насыпью. Также были отсыпаны подъезды к мостовой переправе с обеих сторон.

Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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