Маленький житель Фокино выносит мусор в соседний подъезд
18 мая утром, точнее в 09.54, один маленький мальчишка, ловко прячась под балконами дома №22 по Ленина, подкрался-таки и подложил жителям 6-го подъезда пакет с мусором, а затем стремительно убежал. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, люди надеются, что родители опознают сорванца и проведут с ним воспитательную беседу на тему, где можно мусорить, а где нельзя.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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