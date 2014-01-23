В Черниговском районе двое несовершеннолетних братьев изнасиловали девочку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, в июне 2016 года в одном из сел Черниговского района обвиняемый вместе со своим малолетним братом (освобожден от уголовной ответственности в связи с тем, что не достиг 14-летнего возраста) напали на 13-летнюю девочку и изнасиловали ее. Девочка долгое время боялась сообщить взрослым о случившемся, но через несколько месяцев случайный свидетель события сообщила о преступлении в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]