Жителю Владивостока предъявили новые обвинения в кибермошенничестве в США

Федеральный суд в американском штате Джорджия предъявил новые обвинения в кибермошенничестве российскому хакеру Роману Селезневу. Как передают "Вести Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило министерство юстиции США.

Уроженец Владивостока обвиняется во взломе и краже банковских данных RBS Worldplay, компании по обработке платежей, расположенной в городе Атланта в штате Джорджия.

В апреле 2017 года Селезнев был приговорен в США к 27 годам заключения по обвинению к краже более 2 миллионов номеров кредитных карт, которые продавал на черном рынке и заработал, как минимум, 170 миллионов долларов. Поскольку он полностью признал свою вину, ему снизили приговор с 30 лет до 27.

Хакер был арестован на Мальдивских островах в 2014 году и был доставлен на самолете на остров Гуам, где находится военная база США, а затем, доставлен непосредственно, в Штаты. При задержании у него были обнаружены украденные номера 1,7 миллиона банковских карт. Всего же Селезнев нанес урон около 37 тысячам финансовых учреждений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]