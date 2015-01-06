Россия-Канада 2:4(онлайн)
В немецком Кельне проходил полуфинальный матч между сборными России и Канады. После первого периода счет-0:0.Во втором тайме Евгений Кузнецов выводит сборную России вперед-1:0.Гусев делает счет - 2:0.После второго периода-2:0 в пользу России. В начале третьего периода канадцы сокращают разыв в счете - 2:1,а за 4 минуты до конца сборная Канады сравнивает счет - 2:2. И почти сразу Россия пропускает третью шайбу-2:3.Россия сняла вратаря за 1.45 до конца матча,но в итоге получила четвертую шайбу в свои ворота.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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