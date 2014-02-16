В Приморье благодаря дактилоскопической экспертизе полицейские установили личность подозреваемого в краже

В отдел МВД России по Хасанскому району поступило сообщение жителя поселка Славянка о том, что в его дом проникли неизвестные лица и похитили свыше 240 тысяч рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего. С места происшествия изъяты улики, в последствии сотрудники экспертно – криминалистического отдела по отпечаткам пальцев установили личность подозреваемого.

В ходе оперативно – разыскных сотрудниками уголовного розыска был задержан и доставлен в районный отдел полиции 28-летний житель поселка Славянка.

Мужчина дал признательные показания.

Установлено, что злоумышленник ранее осуществлял ремонтно-отделочные работы в доме потерпевших. Отметив высокий уровень благосостояния потерпевших, мужчина, дождавшись, когда хозяева уедут на работу, проник в дом через окно и похитил денежные средства. Похищенные деньги потратил на приобретение бытовой техники для личного пользования.

Следователем отдела МВД России по Хасанскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]