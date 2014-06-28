Нетрезвый пациент Тысячекоечной устроил "кровавую баню" на больничной парковке

Во Владивостоке нетрезвый пациент Тысячекоечной больницы устроил дебош в приемном покое и повредил автомашины на парковке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "ДПС-Контроль".



Примерно около полуночи 20 мая скорая помощь доставила в приемный покой ВКБ N2 мужчину в возрасте 41 года со скальпированной черепно-мозговой травмой, сочетанные с травмами внутренних органов. Врачи осмотрев пострадавшего принялись оказывать ему первую помощь и подготовку к дальнейшей госпитализации.



В какой-то момент пострадавший стал вести себя неадекватно, начал оскорблять врачей и распускать руки. Сотрудники приемного покоя вызвали охрану. Прибывшая по вызову охрана вывела мужчину на улицу. Мужчина ушел быстрым шагом за угол больницы и через минуту на служебной парковке больницы начали срабатывать сигнализации на авто сотрудников, дежуривших в ночь.



Прибывшая на парковку охрана обнаружила потерпевшего за крушением авто. Несмотря на то, что он находился в тяжелом состоянии, мужчина бился головой о машины и ногами бил по корпусам авто. Охрана пыталась его успокоить, но встретила физическое сопротивление от пострадавшего. После непродолжительной борьбы мужчина потерял сознание и был доставлен в реанимационное отделение ВКБ N2 для дальнейшего оказания медицинской помощи.



Пострадавшие сотрудники написали заявление в полицию по факту порчи имущества. На данный момент мужчина в реанимации. Есть подозрения, что он был под воздействием запрещенных веществ, но это докажет экспертиза.

Видео здесь (содержит ненормативную лексику).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]