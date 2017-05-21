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КНДР выпустила баллистический снаряд в восточном направлении

КНДР выпустила баллистический снаряд в восточном направлении

Южнокорейские военные считают, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты, дальность полета составила около 500 километров. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на агентство Ренхап,которое, в свою очередь, называет своим источником главу объединенного комитета начальников штабов республики Корея. 

Указывается, что ракета была выпущена в восточном направлении в 16.59 по местному времени. 

Как заявили в Минобороны Японии, отследившем полет ракеты КНДР, место ее падения было зафиксировано в Японском море.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье провела пуск ракеты неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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