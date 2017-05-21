КНДР выпустила баллистический снаряд в восточном направлении

Южнокорейские военные считают, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты, дальность полета составила около 500 километров. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на агентство Ренхап,которое, в свою очередь, называет своим источником главу объединенного комитета начальников штабов республики Корея.

Указывается, что ракета была выпущена в восточном направлении в 16.59 по местному времени.

Как заявили в Минобороны Японии, отследившем полет ракеты КНДР, место ее падения было зафиксировано в Японском море.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье провела пуск ракеты неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]