КНДР выпустила баллистический снаряд в восточном направлении
Южнокорейские военные считают, что КНДР произвела пуск баллистической ракеты, дальность полета составила около 500 километров. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на агентство Ренхап,которое, в свою очередь, называет своим источником главу объединенного комитета начальников штабов республики Корея.
Указывается, что ракета была выпущена в восточном направлении в 16.59 по местному времени.
Как заявили в Минобороны Японии, отследившем полет ракеты КНДР, место ее падения было зафиксировано в Японском море.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в воскресенье провела пуск ракеты неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.05.2017 Стало известно,куда упала северокорейская ракета неизвестной модификации
-
21.05.2017 Северная Корея провела пуск ракеты неизвестной модификации
-
29.04.2017 КНДР произвела испытание баллистической ракеты
-
12.02.2017 В Японском море упала баллистическая ракета КНДР
-
15.05.2017 КНДР сообщила подробности запуска ракеты,который напугал жителей Приморья
-
06.01.2016 КНДР провела испытания баллистической ракеты с возможностью оснащения ядерными боеголовками
Добавить комментарий