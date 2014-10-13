«Вести: Приморье. Интервью»: Поток мигрантов в Приморье растет
«Вести: Приморье. Интервью» с прокурором по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Юлией Кучерук.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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