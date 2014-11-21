В Дальнереченске полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в автоугоне

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение об угоне автомобиля "Исудзу Эльф" с территории частного предприятия, расположенного в переулке Восточном. Ориентировка с приметами похищенного автомобиля была передана наружным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на шестом километре автодороги Дальнереченск – Лазо сотрудники полиции обнаружили угнанный грузовик и прятавшегося в лесном массиве автоугонщика. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-службу ОМВД "Дальнереченский", 31-летний житель Амурской области, временно проживающий в городе Дальнереченске, работал по найму в частном предприятии. Воспользовавшись длительным отсутствием предпринимателя и свободным доступом к ключам от автомобиля, злоумышленник решил завладеть им. В течение двух дней, не имея водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством, он курсировал на угнанном грузовике между городом и селом Лазо, где проживает его знакомая. В очередной раз мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя из Дальнереченска в Лазо, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Бросив поврежденный автомобиль, подозреваемый скрылся с места ДТП. Однако далеко ему уйти не удалось: злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения и оставление места ДТП правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 3 статьи 12.8 и ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Мировым судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

По факту неправомерного завладения автомобилем подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Учитывая личность и характеристики подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]