"Меньше слов и больше дел" - считают участники дебатов предварительного голосования "Единой России"

"Меньше слов, больше дел" - так считают участники завершающей серии дебатов предварительного голосования «Единой России», которые в минувшие выходные состоялись во Владивостоке. Обсуждая тему общественной безопасности города, они не просто отвечали на вопросы зала, но и предлагали конкретную помощь.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Приморского регионального отделения партии "Единая Россия", сама заявленная тема, давно ставшая наболевшей для жителей краевого центра, уже обеспечила полный аншлаг - зал оказался заполнен представителями разных поколений, ловившими каждое слово выступающих. Неудивительно, что на дискуссионной площадке, организованной в колледже искусств, в какой-то момент разгорелись настоящие страсти.

На вопросы аудитории, порой довольно категоричные и острые, отвечали люди, которым тема общественной безопасности знакома не понаслышке. Капитан юстиции, следователь по особо тяжким преступлениям Федор Анохов заострил внимание на социальных и экономических причинах преступности. Предприниматель Павел Панченко привел пример из личного опыта и заявил, что доказывать свою состоятельность в качестве народного избранника будет конкретными делами.

Замсекретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Корсаков напомнил о партийных проектах, которые уже успешно реализуются в этом направлении и призвал собравшихся выбрать в недалеком будущем "команду единомышленников", работающую на общую цель. Андрей Караваев, работающий с представителями малого и среднего бизнеса, предложил усилить взаимодействие с участковыми. Выступление Дмитрия Куренкова, главного инженера краевого перинатального центра, выступившего с инициативой создавать советы многоквартирных домов, вызвало оживление зала, но вот на эмоциональную тираду представительницы старшего поколения, касавшуюся отказа в оказании медицинской помощи, отреагировал другой участник дебатов, председатель Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых Дмитрий Поташев.

"Какая поликлиника? Сегодня выходной, но завтра я свяжусь с главврачом", - пообещал действующий депутат, чем заслужил всеобщие аплодисменты.

Неоднократно в ходе дебатов поднимался и вопрос закрытия несанкционированных парковок.

"С одной стороны, это незаконное получение прибыли, - подчеркнул Федор Анохов. - С другой, нельзя не учитывать, что люди сами оставляют машины около домов, к тому же это снижает количество преступлений, поэтому здесь существует как отрицательная, так и положительная сторона".

"Одна из серьезных проблем, которую создают такие парковки - перекрытие проезда, - отметил Дмитрий Куренков. - Посмотрите, около домов на 100-150 квартир такое количество автомобилей, что, допустим, пожарная машина попросту не сможет проехать. А Скорая помощь? А ведь все это напрямую имеет отношение к общественной безопасности. Считаю, решение этого вопроса должно быть комплексным и предполагать строительство современных многоуровневых парковок".

Некоторые инициативы, предложенные слушателями, вызвали улыбки. Например, запретить носить бороды, что вывело дискуссию на тему борьбы с экстремизмом, сохранение национальных традиций и воспитание патриотизма подрастающего поколения.

Большое начинается с малого, и любые серьезные изменения в жизни общества следует начинать с самих себя, своей семьи, своего двора, своей школы. Повлиять на ситуацию можно только сообща, неравнодушным отношением к тому, что может на первый взгляд показаться незначительным. В этом все участники дебатов были единодушны.

"Безусловно, нам с вами не все равно, какой будет городская дума, кто войдет в ее состав. Сегодня мы обсуждали очень актуальную тему, из зала звучали довольно острые вопросы, и это правильно, - обратился к собравшимся губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, который приехал поддержать участников заключительных дебатов. - Народные избранники должны быть готовы отвечать на подобные вопросы".

Глава Приморья напомнил, что именно опыт Владивостока был принят за основу "Единой Россией" в процедуре проведения праймериз по наиболее открытой и демократичной системе. Участие хотя бы в двух раундах дебатов – одно из обязательных условий, предъявляемых кандидатам, которые намерены вступить в борьбу за место в предвыборном списке Партии.

Единый день предварительного голосования состоится 28 мая, в последнее воскресенье весны. Для проведения ЕДПГ в столице Приморья выбрана первая – самая открытая модель голосования. Согласно ей, в отборе кандидатов от партии власти на выборы в гордуму могут принять участие все горожане, владеющие пассивным избирательным правом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]