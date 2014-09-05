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Завершено оснащение машин автоинспекции Восточного военного округа системой ЭРА-ГЛОНАСС

Завершено оснащение машин автоинспекции Восточного военного округа системой ЭРА-ГЛОНАСС

Фото: НОМЕРНИК

Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на служебные автомобили подразделений военной автоинспекции округа Восточного военного округа (ВВО) завершена, сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

"Данное оборудование позволяет диспетчерскому составу отслеживать местоположение всех патрульных автомобилей, их скорость при сопровождении воинских колонн в режиме реального времени, а также время выезда, остановок и расход горючего. Это окажет положительное влияние на эффективность выполнения задач патрульными экипажами", - говорится в сообщении.

Плановое оснащение автомобильной техники глобальной навигационной спутниковой системой началось в конце 2016 года и в настоящее время ею оборудованы около 300 единиц техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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