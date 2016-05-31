Вертолеты санавиации транспортировали еще 11 тяжелобольных приморцев

За первую половину мая еще 11 приморцев оперативно доставлены вертолетами высококвалифицированной помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, за половину месяца выполнено 15 полетов – 5 «северным» бортом и 10 «южным».

«В четырех случаях госпитализация не могла быть осуществлена по медицинским показаниям состояния здоровья пациентов. В связи с этим нашими специалистами Центра медицины катастроф Приморского края пациентам оказана квалифицированная консультация на месте. Совместно с районными врачами определена дальнейшая тактика лечения больных», – сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.

В первой половине мая география полетов санитарных вертолетов была традиционно широкой – от Лучегорска до Славянки.

«Несколько раз пациентов транспортировали из Арсеньева и Новопокровки», – сообщили в Центре медицины катастроф региона.

Самому маленькому пациенту на момент транспортировки было 1,5 недели, самому старшему – 67 лет.

Традиционно больше всего пациентов из районных лечебных учреждений вертолеты санавиации доставляют в краевую клиническую больницу №1, владивостокскую больницу №2 («тысячекоечная»), а также в детскую краевую больницу №1.

Общее время налета двух санитарных вертолетов за полмесяца составило 36 часов 46 минут.

Напомним, два вертолета санавиации работают в Приморье с 5 февраля 2016 года. Глава региона Владимир Миклушевский убежден в необходимости соблюдения правила «золотого часа», «когда для сохранения жизни важна каждая секунда – помощь должна быть предоставлена максимально оперативно». Один санитарный вертолёт базируется в Кавалерово, второй – во Владивостоке.

Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до 7 тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных преимуществ этих вертолетов – «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку.

По мнению губернатора края Владимира Миклушевского, задача по снижению смертности в Приморье является одной из самых приоритетных.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент страны заявил, что уже со следующего года программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны. На эти цели субъекты получат средства из федерального бюджета.

Владимир Путин отметил, что с учетом географии огромных, труднодоступных территорий России нужна и хорошо оснащенная служба санитарной авиации.

«Прежде всего это Сибирь, север, Дальний Восток. В 2017 году на покупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено 3,3 миллиарда рублей», – сообщил глава государства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]