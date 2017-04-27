Один лесной пожар потушен в минувшие выходные в Приморье

Природный пожар ликвидирован в Пожарском районе на площади 20 гектаров, его тушили шесть человек, задействовано две единицы техники. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрацию края.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует один лесной пожар.

«Возгорание зафиксировано в Пожарском районе в труднодоступной местности на площади три гектара», – уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрировано 381 лесной пожар.

За нарушение противопожарного режима в Приморье уже оштрафовано более 270 человек на общую сумму более полумиллиона рублей.

Отметим, введение особого противопожарного режима в Приморье позволило не допустить масштабных лесных пожаров и гибели в них людей. Об этом заявил Губернатор края в программе «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Глава Приморья отметил, что на сегодняшний день ситуация с лесными пожарами контролируемая. Все возникающие возгорания оперативно ликвидируются. Введение особого противопожарного режима позволило избежать в регионе масштабных лесных пожаров, а главное, гибели людей.

«В ближайшее время особый противопожарный режим в крае будет снят», – заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, особый противопожарный режим в Приморье был введён 15 марта 2017 года распоряжением Губернатора. С этого времени в регионе запрещено проводить сельхозпалы, разжигать костры в лесу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]