Власти Приморья назовут полную стоимость строительства одного из двух отелей "Хаятт" во Владивостоке к 10 июля

Полная стоимость cтроительства одного из двух отелей "Хаятт" во Владивостоке станет известна к 10 июля, заявил вице-губернатор Приморского края Эдуард Портнов, курирующий строительную отрасль региона.

В сообщении пресс-службы администрации Приморья говорится, что проектно-сметная документация первой пусковой очереди гостиничного комплекса "Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог" прошла госэкспертизу, стоимость объекта удалось сократить практически в два раза.

"Подсчитано около 90% всех необходимых затрат. Второй этап проектной документации, в который войдут демонтажные работы, пуско-наладочные, благоустройство территории и достройка автомобильной парковки, будет готов к концу июня. Таким образом, полная стоимость объекта станет известна к 10 июля", - сказал Э.Портнов, слова которого приводятся в сообщении.

Вице-губернатор добавил, что уже создана специальная комиссия по проверке соблюдения законодательства при достройке.

"Мы (администрация Приморья - ИФ) запросили все материалы ранее проведенных проверок, результаты аудиторской проверки и отчеты о расходовании направленных средств. Сейчас на объекте проводится выездная налоговая проверка и бухучета. АО "Наш дом - Приморье" (100% принадлежит администрации края, заказчик строительства отелей - ИФ) ведет работу с дебиторской задолженностью, в списке должников 26 компаний, против четырех из них возбуждены уголовные дела. Работаем над возвратом средств в краевой бюджет", - сказал Э.Портнов.

Руководитель компании "КФК" (генеральный подрядчик на объекте) Владимир Каспин сообщил, что первая очередь гостиничного комплекса "Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог" будет запущена к сентябрю этого года.

"В работах задействованы более 600 человек. Все оборудование и отделочные материалы заказаны, поэтапно идут поставки, ведется активная подготовка к их монтажу. Темпы не сбавляем, к сентябрю завершим чистовую отделку объектов первой очереди и все инженерные системы. Готовые номера получили высокую оценку Хаятт. Уверен, эта гостиница будет достойным украшением города, действительно пять звезд по всем позициям", - сказал В.Каспин, слова которого приводятся в сообщении.

Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев пояснил, что достройка отеля "Хаятт" будет вестись за счет кредитных средств, которые привлечет компания "Наш дом - Приморье".

"Бюджетные деньги привлекаться не будут, такое решение принято губернатором края", - сказал В.Усольцев, слова которого приведены в сообщении.

По словам Э. Портнова, согласно договору с "Хаятт", несгораемая доходная часть Приморского края от эксплуатации оператором гостиницы составит порядка $2 млн ежегодно, Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц: "Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог" на Корабельной набережной и "Хаятт Владивосток Бурный" на мысе Бурный. Они должны были стать пятым и шестым отелями "Хаятт" в России.

Здания не достроены до сих пор, ежегодно на эти цели из бюджета Приморья выделяются миллиардные суммы. В итоге гостиницу на Корабельной набережной все же решили достраивать, на мысе Бурный - продать в таком виде.

В марте этого года Контрольно-счётная палата Приморья объявила о крупных финансовых нарушениях в деятельности АО "Наш дом - Приморье" и рекомендовала властям региона прекратить дальнейшее субсидировании компании. На это аудиторы указали в своем ежегодном отчете.

Кроме того, в прошлом году прокурор Приморья Сергей Бессчасный назвал неоправданным риском участие бюджета края в строительстве гостиниц "Хаятт" во Владивостоке. "Инвестирование масштабных проектов путём внесения бюджетных средств в уставный капитал коммерческих предприятий, является неоправданной и рискованной формой их использования. Необходимость отказа от такой практики в настоящее время представляется очевидной", - отмечал прокурор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]