Змея заползла на детскую площадку в Фокино
Змея заползла на детскую площадку в Фокино. В теплый солнечный день на площадке было многолюдно, однако, гадину это не испугало. Дети с любопытством наблюдали за ней.
Очевидцы предположили, что это полоз выполз погреться.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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