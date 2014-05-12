Змея заползла на детскую площадку в Фокино. В теплый солнечный день на площадке было многолюдно, однако, гадину это не испугало. Дети с любопытством наблюдали за ней.

Очевидцы предположили, что это полоз выполз погреться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]