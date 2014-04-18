Более 60 детских оздоровительных лагерей могут не допустить к работе в Приморье

По итогам предварительных проверок в Приморье более 60 детских оздоровительных лагерей на сегодняшний день имеют различные нарушения. Такие данные озвучены на заседании краевой комиссии по ЧС.

Как рассказали представители департамента образования и науки, летом в Приморье отдохнут почти 190 тысяч детей, из них 6,5 тысяч приедут из других регионов.

«На сегодняшний день в крае зарегистрировано более 600 организаций, предоставляющих услуги по организации детского оздоровительного отдыха, и этот список продолжает пополняться», – сообщили они.

Директор учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Юрий Журавель отметил, что по результатам первых проверок выявлены нарушения безопасности в некоторых детских лагерях.

«Более 60 объектов не подключены к системам пожарного мониторинга, а пожарные водоёмы находятся на большом расстоянии», – сообщил он.

Директор департамента гражданской защиты Валентин Басаргин подчеркнул, что все учреждения летнего отдыха детей должны быть оснащены системами пожарного мониторинга.

«При срабатывании системы автоматически передаётся сигнал об опасности пожара оперативным службам. Сигнализация не зависит от перебоев с электричеством, не требует устойчивого сигнала сотовой связи. Эта система должна исправно работать во всех учреждениях детского отдых», – сказал он, отметив, что летние палаточные лагери, а таких в Приморье планируется открыть пять, должны иметь в штате добровольную пожарную дружину.

Всем организациям, у которых выявлены нарушения норм пожарной безопасности, выданы предписания. До начала летнего сезона они должны устранить все замечания, в противном случае они не будут допущены к работе. Кроме того, в летний период специальные тренировки сотрудников по пожарной безопасности пройдут во всех детских лагерях.

Главам муниципалитетов поручено взять под особый контроль подготовку детских оздоровительных учреждений к летнему отдыху.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]