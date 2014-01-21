Посвящение в пионеры прошло во Владивостоке

Самым активным школьникам со всего Приморья повязали на шею красные галстуки. Посвящение в пионеры в честь 95-ой годовщины пионерии прошло во Владивостоке в минувшие выходные. Под внимательным взглядом Ленина на привокзальной площади более 80 школьников дали клятву горячо любить и беречь свою Родину и во всем быть примером для сверстников. Новоиспеченные пионеры должны ещё и хорошо учиться. Не забыли и про славные традиции стенгазет и "Зарницы" — за это на церемонии посвящения - отвечали учителя в роли пионервожатых. Всего на торжественном мероприятии побывало более 300 человек со всех уголков Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]