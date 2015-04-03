Первые шесть партизанских дольщиков получили сертификаты на покупку новых квартир

Обманутые дольщики Партизанска начали получать сертификаты на покупку жилья по краевому закону, принятому в Приморье в прошлом году по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского. Выдано шесть свидетельств на право получения выплат из краевого бюджета, люди подбирают жилье и вскоре отпразднуют новоселье, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, на сегодняшний день в департамент поступило 10 пакетов документов, шесть заявителей уже получили сертификаты на покупку квартир.

«В департаменте подготовлено девять сертификатов, шесть из них уже вручены обладателям, остальные на подписи. Двое получателей уже подобрали квартиры, договоры купли-продажи находятся на оформлении», – сообщила начальник отдела предоставления социальных выплат по ипотечному кредитованию и обеспечению жильем Елена Иванова.

По ее словам, порядок получения выплаты – многоступенчатый, получателям субсидии необходимо пройти несколько инстанций: департамент земельных и имущественных отношений, Росреестр и органы соцзащиты. Для того, чтобы максимально облегчить людям этот путь и приблизить долгожданное новоселье, по поручению вице-губернатора края Алексея Сухова, руководившего разработкой краевого закона, к этой работе был подключен многофункциональный центр «Мои документы» в Партизанске, где дольщики могут оформить все необходимые документы и получить консультации.

В департамент земельных и имущественных отношений края поступило уже 49 заявлений. Всего по закону право получения компенсации, соразмерной вложенным в долевое строительство средствам, имеют 113 дольщиков «Партизанскстроя». На выплаты пострадавшим в краевом бюджете предусмотрено более 77 миллионов рублей.

Напомним, решение по проблеме партизанских долгостроев было принято Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским по итогам встречи с обманутыми дольщиками весной 2016 года. Как отметили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, Партизанск – единственный город в Приморском крае, кроме Владивостока, который затронула проблема долгостроев, но обманутые дольщики здесь – это люди, вложившие в стройку свои сертификаты на получение жилья по так называемой шахтерской программе, свою единственную возможность переехать из бараков в новое жилье. Большинство из них относится к социально незащищенной категории граждан.

Краевой закон был принят осенью прошлого года, дольщикам, вложившим свои средства в строительство домов по улице Замараева № 20, №22/1 и №24 в Партизанске, будут выплачены денежные средства, соразмерные вложенным в строительство по договорам долевого участия, на приобретение жилых помещений на вторичном рынке.

Отметим, в первую очередь граждане, имеющие право на получение компенсации, должны заключить договор на переуступку права требования по договору участия в долевом строительстве, приложив необходимый пакет документов. После регистрации этого договора в Росреестре необходимо подать заявление в департамент труда и социального развития Приморского края с просьбой предоставить денежную выплату. Далее заявитель получает свидетельство на право получения компенсации, соразмерной вложенным в долевое строительство средствам. После чего заключенный и зарегистрированный в Росреестре договор купли-продажи жилого помещения будет оплачен из средств краевого бюджета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]