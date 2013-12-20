Пьяная ссора закончилась убийством четверых человек

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в убийстве четырех человек и уничтожении чужого имущества, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а,е,ж,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, группой лиц, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), п.п. «а,е,ж,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, группой лиц, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

По версии следствия, 15 марта 2016 года в доме на улице Пятнадцатая во Владивостоке группа социально неблагополучных мужчин распивала спиртные напитки. Возникла ссора и один из собравшихся нанес несколько ударов ножом своему знакомому и убил его. О случившемся он сообщил своему приятелю, но разговор услышал посторонний им человек из компании. Аналогичным способом злоумышленник расправился и с ним. Однако в доме оставалось еще три очевидца. Злоумышленники решили скрыть следы преступления и избавиться от возможных очевидцев. Они подожгли дом, в котором в этот момент находилось трое спящих людей. Только одному из оставшихся в доме удалось спастись, двое других погибли.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление раскрыто благодаря совместной работе сотрудников региональных Следственного комитета и УМВД.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]