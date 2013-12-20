Пьяная ссора закончилась убийством четверых человек
Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в убийстве четырех человек и уничтожении чужого имущества, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а,е,ж,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, группой лиц, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), п.п. «а,е,ж,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, группой лиц, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).
По версии следствия, 15 марта 2016 года в доме на улице Пятнадцатая во Владивостоке группа социально неблагополучных мужчин распивала спиртные напитки. Возникла ссора и один из собравшихся нанес несколько ударов ножом своему знакомому и убил его. О случившемся он сообщил своему приятелю, но разговор услышал посторонний им человек из компании. Аналогичным способом злоумышленник расправился и с ним. Однако в доме оставалось еще три очевидца. Злоумышленники решили скрыть следы преступления и избавиться от возможных очевидцев. Они подожгли дом, в котором в этот момент находилось трое спящих людей. Только одному из оставшихся в доме удалось спастись, двое других погибли.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Преступление раскрыто благодаря совместной работе сотрудников региональных Следственного комитета и УМВД.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.03.2017 Жителя Находки ждет суд за двойное убийство
-
21.04.2016 В Хорольском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве
-
22.03.2016 Во Владивостоке раскрыто дело о массовом убийстве людей
-
08.09.2014 В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, одни из которых обвиняется в убийстве
-
17.03.2014 В Приморье раскрыто жесткое убийство трех человек
-
20.12.2013 Во Владивостоке брат и сестра зарубили топором соседа и сожгли его тело
Добавить комментарий