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КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты

КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты

Фото: vladtime.ru

КНДР осуществила запуск ракеты, модификацию которой пока определить еще не удалось. Представители СМИ Южной Кореи, ссылаясь на источник военной разведки, подтвердили данные действия своих северных соседей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladtime.ru.

«Пуск неизвестной ракеты был осуществлен из района Пукчхан, регион Пхенан-Намдо. Северная Корея не уведомляла о каких-либо планах на проведение тестов», - отмечает сотрудник Объединенного комитета начальников штабов при Южной Корее.

Как известно, 14 мая КНДР успешно осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности. Пролетела она порядка семисот километров и рухнула в акватории Японского моря. Данные центрального телеграфного агентства Кореи говорят о том, что в испытании участвовала разработанная сравнительно недавно ракета Хвасон-12. Она имеет для КНДР стратегический характер, ведь способна нести на себе крупную ядерную боеголовку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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