КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты

КНДР осуществила запуск ракеты, модификацию которой пока определить еще не удалось. Представители СМИ Южной Кореи, ссылаясь на источник военной разведки, подтвердили данные действия своих северных соседей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vladtime.ru.

«Пуск неизвестной ракеты был осуществлен из района Пукчхан, регион Пхенан-Намдо. Северная Корея не уведомляла о каких-либо планах на проведение тестов», - отмечает сотрудник Объединенного комитета начальников штабов при Южной Корее.

Как известно, 14 мая КНДР успешно осуществила пуск баллистической ракеты средней дальности. Пролетела она порядка семисот километров и рухнула в акватории Японского моря. Данные центрального телеграфного агентства Кореи говорят о том, что в испытании участвовала разработанная сравнительно недавно ракета Хвасон-12. Она имеет для КНДР стратегический характер, ведь способна нести на себе крупную ядерную боеголовку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]