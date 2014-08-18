Бурение скважин под опоры нового моста полным ходом идет в Кавалеровском районе Приморья

Подрядная организация приступила к бурению третьей сваи нового моста через реку Зеркальная на автодороге Кавалерово-Суворово. Генеральный подрядчик работ – АО «Примавтодор».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморског края, в настоящий момент на объекте работает более 10 единиц техники.

«В настоящий момент подрядчики уже забетонировали первую скважину под опоры моста через реку Зеркальная, готовят под бетонирование вторую и завершают бурение третьей скважины. Всего на строительстве моста им предстоит забетонировать десять скважин», – рассказали в «Примавтодоре».

Новый мост через реку Зеркальная будет иметь четыре пролета длиной по 24 метра. Работы будут завершены до конца 2017 года.

Отметим, сотрудники Примавтодора в 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.

Всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах – в 2018 году.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]