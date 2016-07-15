﻿23 мая на телеканале «Россия-24» выйдет в эфир десятый выпуск программы «Детские «Вести»

23 мая на круглосуточном информационном телеканале «Россия-24» выйдет в эфир десятый выпуск программы «Детские «Вести». Ее корреспонденты и ведущие — приморские школьники, которые после уроков работали над сюжетами, освещали события Владивостока, готовили рубрику.

Татьяна Бережная, руководитель проекта «Детские «Вести»: «Сейчас у нас, на самом деле, нет отбоя от детей, которые хотят участвовать. А взрослые с удовольствием привозят их на занятия. Мы выпускаем программы, которые смотрибельны, интересны, которые иногда даже будоражат общественность».

Пилотный проект «Детских «Вестей» стартовал в августе 2016 года и тут же завоевал популярность как среди школьников, так и их родителей. В редакцию программы ежедневно поступают звонки от мам и пап тех девчонок и мальчишек, которые решили посвятить себя тележурналистике. На протяжении работы проекта юнкорами стали 60 ребят. Они получили не только колоссальный опыт, но и стали добрыми друзьями. Раскрыть свой талант на телевидении может каждый приморский ученик. Профессиональные журналисты, операторы и режиссеры готовы поделиться с ребятами своими знаниями.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]