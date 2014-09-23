Японский эко-фотограф намерен привезти во Владивосток выставку мирового класса. Он несколько лет следит за жизнью уток-мандаринок, к которым в восточных странах отношение особое. И сегодня на заре устроил засаду на реке Богатая, чтобы дополнить свою экспозицию редкими кадрами.

Задумчивые люди с фотоаппаратами. Просто еще рассвет и не все проснулись. Но цель ясна и момент свой они вряд ли упустят. Тем более, утро в районе Океанской приморские фотографы встречают в этот раз вместе с Тосидзи Фукуда, мэтром фотоохоты из Токио.

Ольга Васик, фотограф-натуралист: «Мне понравился его принцип, что думать надо до организации съемки. Когда ты уже снимаешь, думать нельзя. У него очень доброе отношение к России. Друзей биологов-фотографов в России у него больше всего, чем в какой-либо другой стране. Природу России он знает лучше большинства местных россиян».

Двадцать семь лет Фукуда-сан снимает дикую природу Дальнего Востока. Здесь получаются лучшие его работы. В 2013-м кадр с уссурийским тигром на берегу Японского моря принес ему победу на международном фотоконкурсе в Лондоне. Ради такой картинки японец 74 дня провел в землянке, прямо у тигриной тропы, в Лазовском заповеднике. Теперь новое увлечение — мандаринки. В Японии к этим птицам особое отношение, но за моментами их жизни фотограф отправился именно во Владивосток. Только здесь древесные утки подпускают к себе так близко.

Тосидзи Фукуда, фотограф-натуралист: «Самая красивая утка! Буддизм, знаете!? Умереть и родиться. В Японии говорят, Будда раньше мандаринкой был! Очень важная птица! Мандаринка — символ любви. Жена, муж друг друга постоянно любят».

Интересуемся секретом успеха. Как добиваться естественности и оригинальности снимков, когда вокруг столько конкурентов. Фукуда-сан говорит, фотография получится, если искренне любить природу.

Тосидзи Фукуда, фотограф-натуралист: «По-моему, самый большой фотоохотник русский — Сергей Горшков. Я ему говорю: мое фото — это не бизнес. Профессиональная техника — надо. Но нужна душа, любить надо. Русский и японец одинаково чувствуют».

Они точно все ощущают одинаково, любители природы и фотографии. Даже если работают в разных жанрах. И выбирают для главного кадра непохожие объекты.

Виталий Берков, астрофотограф: «Я ложусь поздно, звезды снимаю. Чтобы правильно снимать звезды, чтобы не было засветки от уже ушедшего солнца, правильно снимать около 4-х утра. Живность сложно снимать. Это нужно сидеть в засадах».

Сидеть в районе Океанской Тосидзи Фукуда будет еще несколько дней. Старается для мандариновой выставки, которую готовит уже несколько лет. После Европы, Японии и Китая он мечтает привезти ее во Владивосток.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]