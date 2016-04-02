Тему общественной безопасности города обсудили участники завершающей серии дебатов праймериз «Единой России». Дискуссия перед предварительным голосованием состоялась в минувшие выходные на площадке колледжа искусств. Почему эти дебаты оказались самыми горячими и животрепещущими?

Полный зал собрали последние перед днем предварительного голосования дебаты «Единой России». От студентов до пенсионеров — без исключения всех жителей Владивостока волнует тема городской безопасности. Поэтому и дискуссия получилась по-настоящему горячей. Острые и порой неудобные вопросы так и сыпались на участников праймериз.

- Как это так, почему по телевизору нас, ветеранов, показывают: «Спасибо вам, ветераны, спасибо вам, наши хорошие», а в действительности относятся к нам ужасно плохо! Вот ответьте, мальчики, почему так?

Дебаты вышли далеко за рамки предложенной темы. Незаконные парковки, экстремизм и проблемы здравоохранения обсудили кандидаты с жителями города. Многие проблемы пообещали решить вне зависимости от результатов голосования.

- Я готов открыто заявить, что у меня на 14-ом округе люди с криминальным прошлым, люди, связанные с ним и их сторонники не пройдут.

С завершающим словом выступил глава Приморья Владимир Миклушевский. Он отметил, что опыт таких открытых дебатов — лучший способ узнать своего кандидата еще до выборов в городскую Думу.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Я хочу еще раз подчеркнуть, что только партия «Единая Россия» проводит такое открытое предварительное голосование вместе с дебатами. Сегодня роль городской Думы еще более возрастает. Вы знаете, что именно Дума будет выбирать будущего главу города: специальная комиссия отберет кандидатов, и именно депутаты городской Думы будут голосовать за будущего главу».

Для проведения предварительного голосования в столице Приморья была выбрана первая — самая открытая и демократичная модель голосования. Единый день предварительных выборов «Единой России» состоится 28 мая, в последнее воскресенье весны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]