Уже более 35 тысяч заявок на дальневосточный гектар в Приморье

Почти 90 тысяч заявок подали жители России, желающие получить гектар на Дальнем Востоке. 40% испрашиваемых земельных участков приходится на Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Приморье остается самым популярной территорией в рамках реализации федерального закона об одном гектаре.

«Из почти 90 тысяч заявок граждан почти 35,5 тысяч – на участки в Приморье. Людей привлекает уникальное расположение региона, его климат, близость к странам АТР», – отметил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов.

Специалисты отмечают, что первые 2,9 тысячи участков уже отданы в пользование россиян.

Напомним, инициированный Президентом России федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

Губернатор края Владимир Миклушевский считает закон об одном гектаре революционным. По словам главы региона, увеличение числа жителей в Приморье повлияет в целом на развитие края.

Сегодня Приморский край предлагает 15 мер поддержки получателей дальневосточного гектара.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]