Среди номинантов фестиваля «Человек и море» — работа Николая Свистуна из Москвы «Жить морем», фильм о нашем приморском плавучем заводе. Накануне гигант «Всеволод Сибирцев» ушел на промысел из Владивостока. Отправились моряки на переработку иваси. Спустя 25 лет эта рыба вновь вернулась к дальневосточным берегам. Перед рейсом судно преобразилось.

Самый яркий в порту. Рекордсмен и по количеству экипажа: на борт принял 500 человек. На путину «Всеволод Сибирцев» — крупнейший в мире плавучий завод — выходит «с иголочки», после ремонта.

Запах свежей краски не только снаружи. Плавбаза сменила и планировку. Всё для удобства экипажа.

Александр Дудко, второй помощник капитана «Всеволод Сибирцев»: «Сауна для рядового состава. Люди могут после работы прийти попариться, расслабиться, поплавать в бассейне. В море, как дома».

Особое внимание здесь уделяют и здоровью сотрудников. Рейс длительный, врачи должны быть во всеоружии.

Виктор Трухно, заведующий лазаретом плавбазы «Всеволод Сибирцев»: «Здесь экипаж принимает солнечные ванны, а это у нас кабинет стоматолога. Хорошие доктора у нас, с большим опытом».

Работа на путине нелегка, но многие находят силы и на спорт. На плавбазе можно подкачаться. В тренажерном зале есть велосипед, боксерская груша. Мне по вкусу гребной тренажер.

Александр Моисеев из Астрахани. Родной Каспий променял на далекий Тихий океан. На приморской плавбазе идет уже во второй рейс.

Александр Моисеев, моторист 1 класса плавбазы «Всеволод Сибирцев»: «До этого ходил по Каспию, по Черному морю. Но такого никогда не видел, отличный зал, сауна».

В море экипаж пробудет 9 месяцев. Идут на сельдь иваси. Планы масштабные — выпустить в 10 раз больше пресервов, чем 2016-ом — 5 млн банок. Для этого модернизировали и производство.

Александр Ефремов, управляющий группой компаний «Доброфлот»: «Данная рыба вернулась после 25-летнего отсутствия. Из глобального — это модернизация рыбомучной установки, она была расширена в три раза».

На промысел идут с надеждой и на божью помощь. Первая служба на борту владивостокского гиганта — перед этим рейсом. Сам митрополит Приморский освящает корабельный храм.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]