С начала сезона уже 1500 приморцев обратились к врачам после укуса клеща

Приморцев атакую клещи. Уже почти полторы тысячи человек этой весной обратились к врачам после присасывания вредных паукообразных. Чтобы подхватить опасный вирус, в дремучий лес ходить вовсе не обязательно. Энцефалит выявляют на городских улицах. Это подтверждает статистика. Больше всего пострадавших от укусов клещей в крупных городах региона — во Владивостоке и Уссурийске. С чем связаны такие цифры?

Лаборанты приморской противочумной станции загружены работой. В сезон активности клещей на исследование здесь принимают до полусотни кровососущих в день. Прошедшие выходные оказались богатыми на укусы. Под реактивы специалистов сегодня попали 33 потенциально опасных паукообразных. Через четыре часа медики смогут сказать, обнаружен ли у них вирус энцефалита.

Владимир Борзов, заведующий лабораторией приморской противочумной станцией: «У нас энцефалит уже давно не таежный. Он у нас садово-огородный. Люди при посещении своих земельных участков, а зачастую кладбищ, подвергаются нападению клещей. К слову, у нас здесь, на юге Приморья, инфицированность клещей не превышает 2%».

Экспресс-диагностика сегодня доступна во всех крупных городах и райцентрах Приморья. Правда, далеко не все сдают своего мелкого обидчика на растерзание лаборантам: исследование платное. Сначала медики стирают клеща в порошок, затем с помощью реактивов и специального оборудования выявляют носительство опасного вируса. К счастью, в этом году энцефалит обнаруживают реже, чем обычно.

С начала этого года почти полторы тысячи приморцев оказались укушенными клещами. При этом пик обращений приходится на Владивосток, Уссурийск и Находку, что не удивительно. Ведь в статистику попадают лишь те населенные пункты, где работают лаборатории экспресс-диагностики. Впрочем, обращает на себя внимание и другой факт. Жители крупных населенных пунктов снимают с себя клещей, даже не выезжая в лес, а «ловят» их в основном в городской черте.

Так получилось у Ирины Юркевич. Выходные на даче, что в 7 км от Уссурийска, были испорчены укусом клеща. Кровососущий основательно впился в кожу и достать его оказалось делом непростым.

Ирина Юркевич, пострадавшая от укуса клеща: «Мы попытались достать его самостоятельно и нам это удалось. Но в лаборатории у нас его не приняли. Потому что оказалось, что мы удалили его не полностью. Поэтому мне пришлось пропить курс дорогостоящих препаратов, чтобы не опасаться за здоровье. Поэтому я сейчас всегда нашу с собой репеллент».

Оксана Борисова, фельдшер-лаборант: «Конечно, правильно работать с клещами, которые сняли специалисты. Но и многие люди научились правильно снимать с себя паразита, знают, как это делать. Хотя могу сказать, что часто и в травмпунктах снимают клещей без головы, что неправильно».

В этом году в 24 районах Приморья провели весеннюю обработку от клещей в парках и скверах. Однако дезинсекция мест массового отдыха не защищает от встречи с кровопийцей на 100 %, а лишь снижает такую вероятность. Поэтому санитарные врачи советуют готовиться к походу в лесную зону основательно и всегда осматривать себя после таких прогулок.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]