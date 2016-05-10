В Арсеньеве присоединились к всероссийской акции «Ночь музеев». За новыми, не только дневными, но и сумеречными впечатлениями в музей истории города пригласили арсеньевцев. Всероссийскую акцию там поддержали вернисажами и концертами.

Для маленьких любознательных горожан устроили прогулку по улице Калининской. Одна из самых интересных в Арсеньеве, она хранит загадку первого имени — Кузнечная. И одного из видных мастеров молота и наковальни начала XX века Егора Босякова.

- Этими воспоминаниями поделился сын Егора Босякова. Он нам все рассказал и показал, где же была эта кузница. Запомнили, где находилась она?

- Да!

Информацию мальчишки и девчонки схватывают на лету. Им не верится, правда, что на месте площади было кукурузное поле. А там, где сейчас музей, стояла корейская фанза.

Ольга Лазарева, школьница: «Я узнала сегодня, что «Космос» давно стоит, я думала, недавно его построили. Что Жуковского — это центральная улица».

Звания «Юных краеведов» получили из рук хранителей ученики 8 школы. За любовь к истории, за крепкие исследовательские работы. В награду им и на радость всей публике «Ночи музеев» — концертная программа и неожиданное дефиле.

Елена Ефимец, и.о. директор арсеньевского филиала музея им. В.К. Арсеньева: «Это подлинные костюмы, в которых когда-то щеголяли жители нашего города. Когда-то они были модными и красивыми, интересными».

Всероссийская акция традиционно популярна в Арсеньеве. Хранители рады и верным поклонникам, и новым друзьям музея.

Людмила Полещук, жительница города: «В музей можно ходить постоянно. Новые выставки, новые картины. Работники музея интересно рассказывают. И с детьми интересно, и самим посмотреть».

Отсылающий к корням, Арсеньевский музей напоминает и о нескольких памятных датах. 115 лет исполняется в этом году селу Семеновка. С него начинался город авиастроителей. Еще здесь отметят 50-летие муниципального герба. Его придумывали всем миром. Эскизы и модели всегда можно увидеть в музейной экспозиции.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]