Дело приморского педофила, обвиняемого в жестоком убийстве ребенка, направлено в суд

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве ребенка и других преступлениях против полой неприкосновенности детей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшег помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскуу, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении 18 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 5 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п.п. «в,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днем 17 сентября 2015 года обвиняемый на своем автомобиле проезжал по улице Калинина в селе Лазо и увидел, одиноко идущую по дороге 10-летнюю девочку, за ее спиной был ранец. Злоумышленник подъехал к ней и попросил показать, где находится школа. Девочка в силу своего малолетнего возраста наивно согласилась показать школу и села на заднее сиденье автомобиля.

Фигурант завез ребенка на пустырь, заблокировал двери, лишая ребенка возможности убежать, избил ее и изнасиловал, а затем, опасаясь разоблачения, убил, перекрыв ей доступ кислорода.

Долгое время преступление не было раскрыто, однако обвиняемый все же попал в поле зрения следователей. Его автомобиль был замечен недалеко от места преступления. Обвиняемый представил алиби, но оно было опровергнуто следователями. Под давлением улик он признался в убийстве ребенка. Кроме того, следователи раскрыли 18 эпизодов преступной деятельности обвиняемого. С лета 2015 года до весны 2016 года злоумышленник совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности детей. Кроме того, по двум эпизодам преступлений перед судом предстанут его сообщники мужчина и женщина, которые также принимали участие в применении сексуального насилия в отношении детей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]