«Спартак-Приморье» выиграл Международный турнир в Китае

В Сюньхуа завершился Международный баскетбольный турнир, в котором принимали участие российская, испанская, американская и литовская команды. Нашу страну в Китае представлял «Спартак-Приморье».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слу БК "Спартак-приморье", прошедший с 13 по 18 мая в Сюньхуа турнир был самым престижным за всю историю российско-китайских отношений, его призовой фонд составлял около 60 000 юаней (больше 500 000 рублей), а зрители небольшого уезда с населением в 120 000 человек каждый день полностью заполняли местную арену, вместимостью 2500 зрительских мест.

Первая стадия турнира – групповая, в ходе которой каждая команда провела по три игры. «Спартак-Приморье» одержал уверенные победы над американским «Адмиралс» (89:75) и литовским «Реюнион» (83:52). В заключительной игре группового этапа приморская команда, потеряв из-за травм двух игроков, уступила в концовке испанской «Фебстар» (71:73), но это не помешало «Спартаку-Приморье» занять первое место по итогам первой стадии.

Результаты группового этапа:

«Спартак-Приморье» (Приморский край) – «Адмиралс» (США) 89:75 (20:14, 20:15, 26:19, 23:27)

«Спартак-Приморье»: Ключников - 22 очка, Кирдячкин - 19, Мартин - 15, Матеюнас - 9, Анисимов - 6, Савельев - 6, Белов - 4, Бабайлов - 3, Сахаров - 3, Гетманов - 2.

«Реюнион» (Литва) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 52:83 (10:28, 15:13, 16:23, 11:19)

«Спартак-Приморье»: Кирдячкин - 24 очка, Ключников - 16, Сахаров - 14, Белов - 11, Анисимов - 9, Савельев - 4, Бабайлов - 3, Мартин - 2.

«Фебстар» (Испания) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 73:71 (19:20, 13:19, 16:13, 25:19)

«Спартак-Приморье»: Кирдячкин - 19, Ключников - 12, Бабайлов - 9, Мартин - 7, Савельев - 6, Анисимов - 5, Белов - 4, Сахаров - 4, Гетманов - 3.

По регламенту турнира в полуфинале первая команда играла с третьей, а вторая – с четвертой. Наш первый соперник в плей-офф, разыгравшийся «Адмиралс», накануне разгромивший испанцев с разницей в 23 очка. Но, несмотря на короткую «скамейку», «Спартак-Приморье» в матче с американцами набрал больше ста очков и завершил матч с разницей «+20».

«Адмиралс» (США) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 87:107 (17:32, 23:32, 22:20, 25:23)

«Спартак-Приморье»: Кирдячкин - 22 очка, Матеюнас - 18, Анисимов - 17, Бабайлов - 15, Ключников - 15, Сахаров - 11, Гетманов - 9.

В финале «Спартаку-Приморье» противостояла единственная команда, нанесшая поражение в турнире. Испанцы переломили ход игры в свою пользу во второй четверти, в конце основного времени «Спартак» вышел вперед, но игра все же перешла в овертайм. В дополнительное время точные «трешки» Анисимова и командная «защита» дали о себе знать. «Фебстар» осталось использовать тактику фола, которая успехов им не принесла. «Спартак-Приморье» - чемпион турнира в Сюньхуа.

«Фебстар» (Испания) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 84:88 1ОТ (17:18, 25:17, 19:18, 11:19, 12:16)

«Спартак-Приморье»: Ключников - 28 очков, Кирдячкин - 25, Матеюнас - 19, Сахаров - 8, Анисимов - 6, Гетманов – 2.

Бронзовым призером турнира стал литовский «Реюнион», обыгравший в матче за 3 место американский «Адмиралс» со счётом 89:86.

В единственный выходной, 16 мая, состоялись индивидуальные конкурсы по броскам сверху и броскам с дальней дистанции. Оба конкурса выиграли игроки «Спартака-Приморье». Лучшим «снайпером» стал Федор Ключников, показавший лучшие результаты в двух попытках. Слэмдак-контест выиграл Андрей Кирдячкин, в финальной попытке забивший сверху в прыжке со штрафной линии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]