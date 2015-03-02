С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности более 5 тысяч нетрезвых водителей в Приморье

С начала года полицейские привлекли к ответственности 2524 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2319 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 359 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 279 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За неделю по вине любителей пьяной езды произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Аварии зарегистрированы в Арсеньевском, Дальнегорском городских округах, Дальнереченском районе.

Так, 17 мая на 11 км автодороги Дальнереченск-Ариадное-Уборка в результате столкновения мотоцикла и автомобиля получили травмы водители обоих транспортных средств. По предварительным данным, мотоциклист, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся по главной дороге. Ранее водителя мотоцикла уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в настоящий момент за повторное правонарушение мужчине грозит уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г. Фокино, Спсский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пограничный, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г. Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]