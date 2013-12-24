В Уссурийске 20-летняя девушка без прав за рулём такси сбила пешехода на зебре

Наезд на пешехода произошел 22 мая днем. Автомобиль такси в зоне действия пешеходного перехода сбил мужчину, переходившего проезжую часть. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, прибывшие к месту происшествия медики диагностировали у пострадавшего мужчины 1980 года рождения ушиб коленных суставов. Пациент направлен на амбулаторное лечение.

Как рассказали в пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за рулём Kia Rio находилась девушка 1997 года рождения. У молодой особы отсутствует водительское удостоверение. По факту происшествия сейчас проводится проверка. По какой причине девушка села за руль чужой машины и кому эта самая машина принадлежит, предстоит установить компетентным органам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]