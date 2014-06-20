Приморье предоставит гарантии на 1,2 млрд руб для завершения первого этапа строительства отеля Hyatt
Приморский край предоставит государственные гарантии на 1,2 млрд рублей под возможный кредит ОАО «Наш дом — Приморье» (100% принадлежит администрации края) для завершения первого этапа строительства одного из двух отелей Hyatt во Владивостоке, сообщает « Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания Приморья.
Средства, выделенные на достройку (отелей), пока считаются недостаточными. Поэтому 1,2 млрд рублей комитетом одобрены под возможный кредит «Нашего дома — Приморья» для завершения первого этапа строительства. Это — сумма гарантий Приморского края, заявил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Галуст Ахоян.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.02.2017 Назначена дата торгов по продаже пятизвездочного отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке
-
18.10.2016 Владивостокскому Hyatt нашли строителя
-
29.09.2016 Минстрой корректирует проектно-сметную документацию недостроенного Hyatt во Владивостоке
-
13.10.2015 Экс-глава "Наш дом - Приморье" арестована по делу о недострое отеля Hyatt во Владивостоке
-
23.07.2015 Один из отелей Hyatt во Владивостоке откроют к Восточному экономическому форуму 2016 года
-
20.06.2014 Представители корпорации Hyatt приедут в Приморье
Добавить комментарий