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Приморье предоставит гарантии на 1,2 млрд руб для завершения первого этапа строительства отеля Hyatt

Приморье предоставит гарантии на 1,2 млрд руб для завершения первого этапа строительства отеля Hyatt

Фото: аском.рф

Приморский край предоставит государственные гарантии на 1,2 млрд рублей под возможный кредит ОАО «Наш дом — Приморье» (100% принадлежит администрации края) для завершения первого этапа строительства одного из двух отелей Hyatt во Владивостоке, сообщает « Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания Приморья.

Средства, выделенные на достройку (отелей), пока считаются недостаточными. Поэтому 1,2 млрд рублей комитетом одобрены под возможный кредит «Нашего дома — Приморья» для завершения первого этапа строительства. Это — сумма гарантий Приморского края, заявил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Галуст Ахоян.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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