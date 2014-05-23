Перспективы глубоководных исследований обсуждают во Владивостоке учёные со всего мира

Во Владивостоке стартовала международная конференция «Научно-технологические разработки в области изучения и мониторинга морских биологических ресурсов». Зарегистрировано 120 участников, в том числе специалисты из ведущих научных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, а также Китайской Народной Республики, Японии, Республики Корея, Вьетнама и Индии, Новой Зеландии и Германии.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу НОК "Приморскоий океанарум", это уже второй подобный симпозиум и в планах организаторов сделать его ежегодным. В этом раз научная конференция проходит на двух площадках - в кампусе ДВФУ и в Приморском океанариуме - филиале Национального научного центра морской биологии ДВО РАН.

Тематика конференции обширна: от новых технических средств в области изучения морских биоресурсов до морской фармакологии.

«Сейчас очень многие страны проявляют интерес к морским глубоководным исследованиям, но вся эта активность требует объединения усилий ученых из самых разных университетов и стран. Усилий только одного института, одной страны недостаточно. Стараемся пригласить всех заинтересованных наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На таких форумах мы обсуждаем новые подходы, новые возможности, делимся практическими результатами», - поясняет необходимость научной конференции директор ННЦМБ ДВО РАН академик РАН Андрей Адрианов.

За последние несколько лет ДВО РАН достигло значительных результатов как в области фундаментальных, так и прикладных исследований Мирового океана. Накоплен значительный объем новых данных, получены новые сведения о биоразнообразии, ключевых процессах, определяющих изменчивость и динамику морской экосистемы. Каждый год проводятся десятки глубоководных экспедиций и каждая такая экспедиция - это минимум 1000 новых видов, на описание которых потребуются десятилетия.

«С нашими партнёрами из Германии мы смогли организовать 4 глубоководных экспедиций за 7 лет», - рассказывает директор ННЦМБ ДВО РАН, академик РАН Андрей Адрианов. «Исследовали Японское, Охотское моря, Курило-Камчатский желоб - это глубины уже 9,5 км! Экспедиции проводили на российских и немецких судах. И это прекрасный пример взаимодействия двух стран, которые, кажется, имеют собственные возможности для изучения океана, но всё же считают, что объединение усилий необходимо. Поскольку не одна страна не имеет достаточного количества специалистов по всем направлениям».

Сейчас принадлежащие ДВО РАН глубоководные аппараты одни из немногих в стране, которые могут обеспечить российское сообщество исследователей биоматериалом из океанских глубин. И в отличие от глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» они не требуют непосредственного присутствия человека на своём борту и управляются дистанционно. Способны опускаться на глубины до 6 км и даже больше. Оснащены различными датчиками, фото- и видеокамерами, которые дают изображения в высоком качестве и позволяют снять обитателей в их естественном состоянии, сделать буквально «портретную съемку» живого организма. Эти аппараты берут образец морского грунта или отдельного морского жителя и поднимают его на поверхность в ненарушенном состоянии.

Каждый новый вид - это новые химические соединения, которые могут оказаться перспективными для создания лекарственных препаратов. Например, глубоководные организмы не болеют онкологией. У них нет злокачественных образований. И очень много уже полученных из глубоководных организмов химических соединений используют в противоопухолевой терапии.

Кроме того, если в будущем будут исчерпаны биологические ресурсы на суше, то можно будет переходить к добыче глубоководных ресурсов. Океан в состоянии кормить человечество многие и многие десятилетия. Но изучать его разнообразие нужно сейчас. Вот почему на этом симпозиуме не только подводят итоги уже проделанной работы, но и строят планы на будущие исследования.

Международная конференция «Научно-технологические разработки в области изучения и мониторинга морских биологических ресурсов» продлится три дня. Завершится «Школой молодых учёных -2017», которая пройдёт на базе Приморского океанариума. В этом году Школа посвящена теме «Простые и точные методы молекулярной диагностики вредоносных цветений водорослей». Будут лекции и практические занятия от ведущего мирового специалиста в данной области доктора Сатоши Нагаи (Иокогама, Япония). Это направление сейчас востребовано в мире, так как есть не только научный интерес, но и практический.

«Морские одноклеточные водоросли, или микроводоросли, даже при малом количестве в воде могут быть токсичны. Знать их наличие, период цветения важно, например, чтобы прекратить промысел рыбы или моллюсков. Они питаются этими водорослями и становятся ядовиты для человека. В российской акватории Японского моря обнаружено около 40 видов потенциально токсичных микроводорослей. В ННЦМБ ДВО РАН (ранее Институт морской биологии) исследования вредоносных и потенциально токсичных водорослей проводят уже больше 30 лет. У нас с этими водорослями проблема не стоит так остро, как в близлежащих азиатских странах, но, как говорится, предупреждён, значит вооружен», - отметила начальник службы обеспечения исследований Приморского океанариума Ольга Шевченко.

Случаи отравления в Китае, Японии, Южной Корее и других странах носят масштабный характер. Так, например, ежегодный ущерб туристического бизнеса во время «цветений» токсичных водорослей в штате Флорида, США исчисляется десятками миллионов долларов. В результате одного трёхнедельного «цветения» токсичной водоросли на морских рыбных фермах в Японии было уничтожено продукции на 500 млн долларов. Сопоставимый ущерб от микроводорослей терпели морские хозяйства в Норвегии и Канаде.

Результаты научно-исследовательских работ по методу доктора Сатоши Нагаи могут быть использованы при принятии решений о хозяйственной деятельности. В частности, при строительстве гидротехнических сооружений, размещении объектов марикультуры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]