Владельцам автомобилей с июля начнут выдавать вместо бумажных электронные ПТС

С 1 июля вступит в силу постановление правительства о регистрации автомобилей в электронном виде. Соответствующий документ практически разработан. Предполагается, что с 1 июля покупатели новых машин вместо бумажных ПТС получат только электронную версию.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету", нововведение коснется только тех машин, которые будут куплены после вступления в действие этого постановления.

В отличие от бумажного паспорта электронный ПТС будет более информативным.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]