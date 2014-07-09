Владельцам автомобилей с июля начнут выдавать вместо бумажных электронные ПТС
С 1 июля вступит в силу постановление правительства о регистрации автомобилей в электронном виде. Соответствующий документ практически разработан. Предполагается, что с 1 июля покупатели новых машин вместо бумажных ПТС получат только электронную версию.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Российскую газету", нововведение коснется только тех машин, которые будут куплены после вступления в действие этого постановления.
В отличие от бумажного паспорта электронный ПТС будет более информативным.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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