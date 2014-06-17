Более 100 предприятий и организаций Приморья готовы взять на работу школьников

118 организаций и предприятий Приморья уже заключили договоры со службой занятости региона на трудоустройство подростков на летних каникулах. Рабочие места школьникам готовы представить как крупные промышленные предприятия, такие как заводы «Аскольд», «Прогресс», «Звезда», горно-металлургическая компания «Дальполиметал», так и частные предприниматели, общественные организации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в этом году планируется обеспечить работой не менее 11 тысяч подростков. Как правило, 50% трудоустройства детей приходится на первый месяц летних каникул.

«Именно в июне начинаются ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях. Костяк ремонтных бригад составляют школьники», – уточняют в ведомстве.

Труд подростков востребован на предприятиях общепита и торговли, у сельхозпроизводителей, на благоустройстве городов и сел. Школьников привлекают в качестве помощников вожатых в загородных лагерях.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, прежде всего помощь в трудоустройстве оказывается детям, нуждающимся в поддержке государства. Это дети-сироты, несовершеннолетние, стоящие на учете в КДН, из семей в трудной жизненной ситуации, подростки, оказавшиеся в социально-опасном положении.

«Но по опыту прошлых лет хочу отметить, что наши специалисты находят подходящее дело всем школьникам, желающим поработать в каникулы», – отмечает глава ведомства.

Дети, работу которым нашли специалисты службы занятости, получают зарплату и надбавку из краевого бюджета. На трудоустройство школьников в этом году в региональном бюджете предусмотрено 11,2 миллиона рублей. Почти 30 миллионов рублей направят муниципалитеты.

Вице-губернатор края Павел Серебряков убежден, помощь в трудоустройстве детей в свободное от учебы время – лучшая профилактика беспризорностью и правонарушениями в подростковой среде.

«У работающего подростка не остается времени на дурные поступки», – считает он.

Павел Серебряков советует школьникам и их родителям обращаться за помощью в центры занятости. Здесь обязательно подыщут подходящую вакансию, с доступным графиком и честным работодателем.

По всем вопросам поиска работы для подростков следует обращаться по телефону во Владивостоке 8 (423)226 74 82 или в отделения Приморского центра занятости населения в муниципальных образованиях. Адреса и телефоны на сайте краевого департамента труда и социального развития.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]