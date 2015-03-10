ДТП парализовало автодвижение на трассе Седанка—Патрокл

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, на объездной Седанка—Патрокл столкнулись бетономешалка и легковой автомобиль. Пробка собирается от развязки на Седанке. Движение в сторону Патрокла полностью парализовано.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]