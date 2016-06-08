Приморье снова оказалось под влиянием циклонов

Текущая рабочая неделя в Приморье ожидается дождливой и прохладной. Погодные условия будут определять циклоны и их атмосферные фронты, которые вызовут на большей части края дожди различной интенсивности. Наиболее интенсивные осадки предполагаются во второй половине недели.

Температурный фон ночью +1…+8 °С, максимальная температура днём от +10 °С до +17 °С, при прояснениях на юге до +22 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Улучшение погодных условий вероятно только в пятницу. В этот день дожди в большинстве районов Приморья прекратятся, возможны лишь локальные кратковременные дожди. Температурный фон повысится на 4–7 градусов, максимальная температура +15…+22 °С, при прояснениях до +28 °С.

В краевом центре ожидается переменчивая погода. Во утром во Владивостоке дождь. В среду, скорее всего, обойдется без существенных осадков. Четверг предполагается дождливым и ветреным. В последний рабочий день осадков не ожидается.

Минимальная температура воздуха в течение недели составит +6…+9 °С. Максимальная в дождливые дни +12…+15 °С, при отсутствии дождя будет повышаться до +16…+19 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]