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Более 100 приморских дайверов очистят акваторию

Более 100 приморских дайверов очистят акваторию

Фото: FacePla.net

В рамках международного дня очистки водоёмов, который пройдёт в воскресенье, 4 июня, дайверы примут участие в уборке акватории во Владивостоке.  Об этом стало известно на заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности Приморского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказала руководитель водолазного центра Ирина Глотова, в рамках акции дайверы очистят от мусора акваторию в районе улицы Татарской во Владивостоке.

«К мероприятию уже готовы подключиться более 100 приморских любителей подводного плавания», – отметила она.

Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Грибанов отметил, что в очистке акваторий от мусора участвуют и водолазы приморской краевой поисково-спасательной службы.

«Так, во время проведения экологического субботника в конце апреля они очистили от бытового мусора акваторию бухты Парис на острове Русский. Кроме того, при помощи альпинистского снаряжения спасатели собрали мусор на крутых склонах в районе бухты Тимофеева», – рассказал он.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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