Анонс на 24 мая

24 мая в 11.00 в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) - торжественная церемония награждения победителей IХ городского конкурса «Предприниматель года».

С 24 по 26 мая с 10.00 до 16.30 в ДВФУ (корпус F, ауд. F705) — лекции представителей японского рекламно-коммуникационного холдинга «Dentsu incorporated».

24 мая с 13.00 до 17.00 на базе Приморского океанариума - «Школа молодых учёных - 2017».

С 24 по 25 мая в Черниговском районе - открытый Кубок Приморского края по рыболовному спорту, ловля карпа.

24 мая в 12.00 во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - открытый краевой турнир памяти Светланы Никаноровой по художественной гимнастике.

24 мая — День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия).

24 мая — День кадровика в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]