Энергетики ограничили за долги энергоснабжение более 300 котельных в ДФО
Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) сегодня полностью или частично ограничила энергоснабжение более 300 котельных на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Под отключения попали, в частности, объекты АО "ГУ ЖКХ", поставщика тепла и воды для нужд Министерства обороны РФ. Поводом для ограничений стал долг предприятий в 2,2 млрд рублей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» ввела режим полного и частичного ограничения электропотребления на 318 объектах предприятий ЖКХ на территории Дальневосточного федерального округа. Долги организаций перед поставщиком ресурса достигли 2,2 млрд рублей, увеличившись с начала отопительного сезона почти на 1 млрд рублей. Существенный прирост в размере 335 млн рублей составили неплатежи АО «ГУ ЖКХ», поставщика тепла и воды для нужд Министерства обороны РФ.
Самый крупный долг сформировался у предприятий ЖКХ Приморского края – свыше 1 млрд. рублей. Из них более 600 млн рублей приходится на крупную теплоснабжающую организацию КГУП «Примтеплоэнерго». В Амурской области долг коммунальных предприятий вырос до 845 млн рублей. Среди неплательщиков — по-прежнему АО «ЖКХ- Ресурс-Райчихинский» с 52,6 млн рублей и ООО «АКВА» — с 23 млн рублей. В Хабаровском крае долги составляют 282 млн рублей, из них свыше 21 млн рублей ООО задолжало «ВТ – Ресурс». В Еврейской автономной области неплатежи в сфере ЖКХ достигли 118,8 млн рублей, в числе должников — ООО «ТехСтройРесурс» (5,5 млн рублей) и ООО «АНТРА ПЛЮС» (4,9 млн рублей).
ДЭК до конца мая планирует ввести дополнительные ограничительные санкции в отношении 396 котельных в Приморском крае и 39 котельных в Амурской области. Энергетики отмечают, что долги предприятий сферы ЖКХ не позволяют успешно подготовиться к отопительному сезону на большей части территорий Дальнего Востока.
«Мы до последнего вели переговоры с руководителями компаний и властями, желая урегулировать столь проблемную ситуацию без применения крайних мер, но мы считаем недопустимым дальнейшее наращивание задолженности. В случае отсутствия реакции со стороны руководства предприятий-должников, ограничения подачи электроэнергии на объекты будут продолжены в соответствии с действующим законодательством РФ», — говорит заместитель генерального директора по сбыту ДЭК Сергей Хитун.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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